Week-End Médiéval Metallurgic Park, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Dommartin-le-Franc.

Week-End Médiéval

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à Metallurgic Park

Du bas fourneau à l’arme de guerre, de l’extraction du minerai de fer jusqu’au travail de l’acier, avec des nouvelles animations qui plongeront le public dans l’odyssée du fer et des hommes à l’époque médiévale. _Restauration possible sur place_ ### Atelier pédagogique sur l’art de la guerre Par Gautier, seigneur de Vignory Le samedi, à 14h30 et le dimanche, 11h30 et 14h30 (durée : 30 minutes) ### Archerie (sous réserve) Par Gautier, seigneur de Vignory Le samedi et le dimanche, à 16h30 et à 17h30 (durée 30 minutes) ### Fabrication d’armure Rudolf Harywald, l’un des quatre batteurs d’armure en activité fabriquera devant vous des armures et vous expliquera ce métier ancestral. ### Orfèvre et émailleur Présentation de ces deux métiers par « Ars Fabra » qui animera également un atelier à la ciselure au repoussé. ### Bas fourneau Présentation et fonctionnement d’un bas fourneau par l’Association West Side Team. Deux animateurs forgeront des loupes de fer. ### Démonstrations de combats de chevaliers Par l’association « Bellatores » spécialisée en reconstitution historique Samedi et dimanche : 15h30 et 17h (durée : 20 minutes) ### Contes de mines et de mineurs de fer Par Catherine Vernier P’tit Minou, le Sotré de la mine ; Pourquoi l’enfer est interdit aux mineurs ; L’homme à la borne de concession minière ; Le monstre au fond de la mine… Samedi : 14h et 17h30 Dimanche : 11h ; 14h et 17h30 ### Conte « De la mine à la forge » Par Guillaume Louis, accompagné des musiciens du « Duo Brei’Zim » Samedi : 15h et 16h Dimanche : 15h et 16h

Entrée libre et gratuite

Metallurgic Park fera voyager ses visiteurs à l’époque médiévale.

Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T13:30:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T18:30:00