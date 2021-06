WEEK-END MEDIEVAL Machecoul-Saint-Même, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Machecoul-Saint-Même.

WEEK-END MEDIEVAL 2021-07-24 – 2021-07-24

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

Sur le site de l’abbaye de la Chaume à Machecoul St Même, les 24 et 25 juillet, venez découvrir de nombreux ateliers de vieux métiers (le cordier, le forgeron, le potier, le vannier, le teinturier, la fileuse, les bâtisseurs, l’herboriste, la calligraphie, l’enluminure, le tissage…).

Vous pourrez participer aux jeux médiévaux comme le billard François, la passe Angloise, les tours de Gilles, la prise du château, le bouclier à boule, le chamboule-tout…

Et bien évidemment le camp militaire, avec son parcours ludique d’initiation des jeunes chevaliers, sa tente pédagogique d’explication des armes du XVIème siècle,

Un spectacle de feu (cracheurs de feux, jongleurs et manipulateurs de feux) sera présenté en soirée le samedi.

Restauration sur place – GRATUIT

