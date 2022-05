WEEK-END MEDIEVAL A METALLURGIC PARK Dommartin-le-Franc, 16 juillet 2022, Dommartin-le-Franc.

WEEK-END MEDIEVAL A METALLURGIC PARK 13 rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc

2022-07-16 – 2022-07-17

13 rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Dommartin-le-Franc Combats médiévaux, reconstitution de forge, fabrication de cuirasse, jambière …

Metallurgic Park fera voyager ses visiteurs à l’époque médiévale. Du bas fourneau à l’arme de guerre, de l’extraction du minerai de fer jusqu’au travail de l’acier, les animations proposées au public permettront une immersion totale sur l’odyssée du fer et des hommes à l’époque médiévale.

Un peu d’histoire : ancienne unité de production du XIXème siècle, Metallurgic Park vous fait découvrir les secrets de la métallurgie haut marnaise grâce à une muséographie interactive, une scénographie surprenante et des machineries spectaculaires.

Au Programme du week-end : animations permanentes (stands) :

– Accueil de la troupe “Gentes Dames et Chevaliers” de Savigny

– Fabrication d’armures au Moyen-Age : Rudolf Harywald, l’un des 4 batteurs d’armure en activité fabriquera devant vous des armures et vous expliquera ce métier ancestral.

– NOUVEAU : Présentation et fonctionnement d’un bas fourneau par l’association West Side Team.

– Orfèvre et émailleur : présentation de ces deux métiers par Ars Fabra qui animera également un atelier à la ciselure au repoussé.

– Atelier pédagogique sur l’art de la guerre au Moyen-Age par Gautier, seigneur de Vignory.

Samedi : 14h30 et dimanche : 11h30 et 14h30 – Durée : 30 minutes

– Démonstrations de combats de chevaliers vêtus en armures par l’association Bellatores, spécialisée en reconstitution historique.

Samedi et dimanche à 15h30 et 17h00 – Durée : 20 minutes

– Conte De la mine à la forge par Guillaume Louis.

Lors de certaines représentations, le conteur sera accompagné en musique par le Duo Brei’Zim.

Samedi à 15h00 et 16h00 – Dimanche à 15h00 et 16h00 – Durée : 30 minutes

– NOUVEAU : Contes de mines et de mineures de fer P’tit Minou, le Sotré de la mine ; pourquoi l’enfer est interdit aux mineurs ; L’homme à la borne de concession minière ; Le monstre au fond de la mine par Catherine Vernier.

Samedi à 14h00 et 17h30 – Dimanche à 11h00, 14h00 et 17h30 – Durée : 30 minutes

– Archerie par Gautier, seigneur de Vignory : démonstrations : tir au longbow, tir à l’arbalète et à la baliste.

Samedi et dimanche à 16h30 et 17h30 – Durée : 30 minutes

metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr +33 3 25 04 07 07 http://www.metallurgicpark.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-11 par