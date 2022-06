Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd Vendresse Vendresse Catégorie d’évènement: Vendresse

Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd Vendresse, 24 septembre 2022, Vendresse. Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd Vendresse

2022-09-24 – 2022-09-25

Vendresse 08160 9, rue du couvent des cordeliers La Cassine Vendresse Pour la 2ème édition de son week-end médiéval, La Cassine vous offre encore plus de spectaculaire ! Tournois de Béhourd, magie du feu et de la fauconnerie, campement, marché,… Deux jours pour vous immerger dans la culture et le savoir-faire médiéval. infos@la-cassine.com +33 3 24 35 44 84 https://www.la-cassine.com/ Vendresse

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Vendresse Autres Lieu Vendresse Adresse Ville Vendresse lieuville Vendresse

Vendresse Vendresse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendresse/

Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd Vendresse 2022-09-24 was last modified: by Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd Vendresse Vendresse 24 septembre 2022

Vendresse