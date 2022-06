Week-end médiéval à Brancion Martailly-lès-Brancion, 16 juillet 2022, Martailly-lès-Brancion.

Week-end médiéval à Brancion

Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

2022-07-16 – 2022-07-17

Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion

Martailly-lès-Brancion

Saône-et-Loire

Martailly-lès-Brancion

5 5 EUR Le temps d’un week-end, remontez le temps du IXe au XVe siècle…

Vikings, chevaliers, constructeurs, artisans et forgerons investissent le château et les ruelles du site médiéval de Brancion !

N’hésitez pas à venir à leur rencontre pour (re)découvrir Brancion et près de 7 siècles de Moyen Âge.

Buvette et restauration sur place.

Compagnies présentes :

• Dans l’Oeil du Compas

• Les descendants de Tubalcain

• Les fils de Hildi, le clan

• L’Epée de Fierbois

• La Guerre des Couronnes

• Wairi No Olos

• Les Colporteurs de Jeux

Au programme :

• Quatre campements dans le village (du IXe au XVe siècle)

• Défilés et combats

• Art de la construction au XIIIe siècle

• Archerie

• Tirs d’artillerie

• Forge

• Echoppe d’herboristerie

• Jeux médiévaux

• Animations enfants

• Marché médiéval

chateaudebrancion@orange.fr +33 3 85 32 19 70 https://www.chateau-de-brancion.fr/fr/calendrier-des-evenements/

