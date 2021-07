Week-end médiéval à Brancion : chevaliers et bâtisseurs Martailly-lès-Brancion, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Martailly-lès-Brancion.

Week-end médiéval à Brancion : chevaliers et bâtisseurs 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-18

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion

0 0 EUR Par qui et comment étaient construits châteaux, églises et maisons ? Quels étaient les matériaux, les outils et les techniques mis en œuvre ?

Au cours de ce week-end médiéval, maîtres d’oeuvre et artisans partageront avec vous l’art de bâtir au moyen âge.

Forgerons et tupiniers seront à l’oeuvre et vous découvrirez l’organisation d’un chantier médiéval avec ses machines et ses échafaudages.

Dans notre salle des maquettes, vous pourrez vous initier à la construction d’arcs romans et gothiques et visiter une exposition d’outils de charpenterie.

Vous découvrirez également la vie de camp d’une troupe de chevaliers teutoniques et profiterez de nombreuses animations : jeux médiévaux pour petits et grands, initiation au tir à l’arc pour les enfants et présentation de rateliers d’armes, combats, marché sous la halle.

Restauration sur place.

Le tout dans le respect des règles sanitaires, bien entendu !

Troupes présentes :

* Dans l’Oeil du Compas (chantier médiéval)

* Les Chevaliers de l’Ordre Noir (vie de camp et combats)

* Les Descendants de Tubalcain (forge)

* La Pas Potière (carreaux de pavement)

* Wairi Na Olos (tir à l’arc et vie de camp)

* Les Colporteurs de Jeux (jeux médiévaux)

(Le billet d’entrée comprend l’entrée au château et l’ensemble des animations)

chateaudebrancion@gmail.com +33 3 85 32 19 70

dernière mise à jour : 2021-07-01 par