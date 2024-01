Week-end magique ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, vendredi 2 février 2024.

Week-end magique ! Tu n’as pas reçu ta lettre d’admission…Y aurait ‘il un problème au Hibou Postal ? Résous les énigmes et aide les hiboux et les chouettes, pour retrouver le courrier et entrer à l’Ecole des Sorciers ! 2 et 3 février Musée de Saint-Dizier Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T16:30:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T13:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Enquête au Hibou Postal :

Tu n’as pas reçu ta lettre d’admission…Y aurait ‘il un problème au Hibou Postal ? Résous les énigmes et aide les hiboux et les chouettes, pour retrouver le courrier et entrer à l’Ecole des Sorciers !

Chouettes en origami (uniquement le vendredi) :

Rendez-vous aux Royaume du Hibou pour participer à la création de votre rapace en origami !

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/

musee magique