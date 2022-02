Week-end lyrique au Mas des Oursons Arles, 26 février 2022, Arles.

Week-end lyrique au Mas des Oursons Mas des Oursons 32 Chemin Du Pin Arles

2022-02-26 – 2022-02-27 Mas des Oursons 32 Chemin Du Pin

Arles Bouches-du-Rhône

Prenez le temps de souffler, entre Alpilles et Camargue, et profitez de cet instant unique sur des notes de musique classique et aux parfums gourmands, préparés rien que pour vous, par des artistes de talents.



Au programme :



Samedi 26 février • 19h – LA DIVA SANS VOIX

Toute l’émotion de l’opéra, sans diva ni orchestre.

Olivier PAULS comédien – metteur en scène

Stéphane COUTABLE basson / Benjamin CLASEN alto

François TORRESANI violoncelle

Entrée libre participation sur réservation



Dimanche 27 février • 13h – LE COUTEAU ET L’ARCHET

Création « A table avec les suites de Bach »

Tarif : 50€ [Concert + Repas] inclus deux plats dégustation, dessert et boissons.



Dimanche 27 février • 16h – RÉCITAL LYRIQUE EXCEPTIONNEL

Isabelle VERNET, Mezzo-Soprano

Marie-France ARAKÉLIAN, Pianiste

Répertoire :

Oscar Strauss, Kurt Weil, Reynaldo Hahn, Camille Saint Saëns, Éric Satie, Claude Debussy , Jacques Offenbach, Georges Bizet….

Entrée libre participation sur réservation

Toute l’équipe d’Arts et Musiques en Provence, en collaboration avec le Mas des Oursons, est heureuse de vous convier pour un weekend musical et gourmand.

contact@masdesoursons.com http://www.masdesoursons.com/

