Week-end ludique sous le thème des jeux anciens, jeux du monde Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Week-end ludique sous le thème des jeux anciens, jeux du monde Senlis, 19 novembre 2022, Senlis. Week-end ludique sous le thème des jeux anciens, jeux du monde

9 Avenue Georges Clemenceau Senlis Oise

2022-11-19 – 2022-11-19 Senlis

Oise Senlis Venez découvrir le monde du jeu de société moderne en voyageant dans l’histoire avec l’association Les Joueurs Nés. Mettez votre bonne humeur à l’épreuve seul, en famille ou entre amis. Grands amateurs du jeu de société moderne, nous nous réunissons dans la bonne humeur et le partage. Nous mettons à disposition des joueurs une ludothèque de plus de 300 jeux qui conviennent à tous les publics du débutant au passionné.

Toujours curieux, nous apprécions aussi de découvrir vos pépites ludiques.

Un loisir nouveau pour vous ? L’un d’entre nous se fera le plaisir de vous accompagner dans ce monde merveilleux.

Soyez le bienvenue à ce week end ludique sur le thème des jeux anciens, jeux du monde.

Le dimanche sera animé par Jean-Manuel Mascort du comptoir des jeux (magasin de jeux de société à Chantilly). Venez découvrir le monde du jeu de société moderne en voyageant dans l’histoire avec l’association Les Joueurs Nés. Mettez votre bonne humeur à l’épreuve seul, en famille ou entre amis. Grands amateurs du jeu de société moderne, nous nous réunissons dans la bonne humeur et le partage. Nous mettons à disposition des joueurs une ludothèque de plus de 300 jeux qui conviennent à tous les publics du débutant au passionné.

Toujours curieux, nous apprécions aussi de découvrir vos pépites ludiques.

Un loisir nouveau pour vous ? L’un d’entre nous se fera le plaisir de vous accompagner dans ce monde merveilleux.

Soyez le bienvenue à ce week end ludique sur le thème des jeux anciens, jeux du monde.

Le dimanche sera animé par Jean-Manuel Mascort du comptoir des jeux (magasin de jeux de société à Chantilly). contact@joueursnes.fr +33 7 61 46 54 35 Senlis

dernière mise à jour : 2022-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse 9 Avenue Georges Clemenceau Senlis Oise Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Week-end ludique sous le thème des jeux anciens, jeux du monde Senlis 2022-11-19 was last modified: by Week-end ludique sous le thème des jeux anciens, jeux du monde Senlis Senlis 19 novembre 2022 9 Avenue Georges Clemenceau Senlis Oise Oise Senlis

Senlis Oise