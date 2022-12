Week-end ludique: « Des mots et des jeux » Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Week-end ludique: « Des mots et des jeux » Senlis, 7 janvier 2023, Senlis . Week-end ludique: « Des mots et des jeux » 9 Avenue Georges Clemenceau Senlis Oise

2023-01-07 14:00:00 – 2023-01-08 19:00:00 Senlis

Oise Senlis Le Repaire des Joueurs et l’association « Joueurs Nés » vous invitent à un week-end ludique!

Venez découvrir le monde du jeu de société ! Ambiance, stratégie, hasard, adresse venez mettre votre bonne humeur à l’épreuve, en famille, entre amis…

Initiation aux jeux de rôle avec Rémi Benoît de la boutique « Le Repaire des Joueurs » de Senlis.

Inscription conseillée, 4 créneaux d’une heure par jour

+33 6 68 44 75 51

Senlis

