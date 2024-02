Week-end ludique au Pôle Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, dimanche 3 mars 2024.

Week-end ludique au Pôle Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

A partir de 10h, venez jouer entre amis ou en famille au Pôle. Jeux de sociétés, initiation au jeu de rôle…il y aura même un jeu de piste destiné aux 8-14 ans, créé par la Confrérie des Jeteurs de dés et mené dans l’Exposition PaysÂges Vézère. Réservation obligatoire.

Jeux de société, initiation au jeu de rôle…il y aura même un jeu de piste destiné aux 8-14 ans, créé par la Confrérie des Jeteurs de dés et mené dans l’Exposition PaysÂges Vézère, à 10h30 et à 14h.

Ce jeu de piste ne pourra accueillir qu’un nombre limité de participants, la réservation est donc conseillée auprès du ¨Pôle. Deux créateurs-éditeurs de jeux périgourdins seront présents ce dimanche Oka Luda et Périgordians. Ils vous feront découvrir leurs jeux de plateaux respectifs et la ludothèque « Des copains et des jeux » de Montignac-Lascaux mettra à notre disposition une série de jeux de sa collection. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

