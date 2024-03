WEEK-END LITTÉRAIRE, THÉÂTRAL ET PHOTOGRAPHIQUE Pôle d’arts La Fourmilière Mognéville, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre de sa programmation Les week-ends du Pôle d’Arts La Fourmilière , l’association propose une exposition photographique d’Aline Roussel, le spectacle Monsieur Monde de la Compagnie Le Verbe Incertain et un salon du livre en partenariat avec l’association Plume.

– Le travail photographique d’Aline Roussel s’articule autour du corps et de la nature et s’inspire de l’esthétique japonaise et des maîtres de l’estampe comme Hiroshige ou Hokusai, ainsi que des travaux de Anna Atkins entre autre. Son travail argentique sans appareil photo, en particulier, questionne le support et l’empreinte de la lumière et des matériaux mis en relation et devenus à la fois acteurs et sujets. Les images produites invitent le spectateur à la contemplation de l’impermanence d’une nature qu’il redécouvre et qui le renvoie à sa propre essence.

– Écrite, créée et mise en scène au Théâtre national de l’Odéon en 1997 par Jean-Michel Ribes, la pièce « Monsieur Monde » conserve aujourd’hui toute son actualité dans un monde où les replis identitaires démultipliés par l’effet des réseaux sociaux, viennent alimenter les crispations sociales et remettre en question nos libertés fondamentales.

Horaires des représentations du spectacle samedi à 18h00 et dimanche à 16h00.

– Le salon du livre est conçu avec un espace de rencontre avec des auteurs de l’association Plume.

Ce week-end est aussi l’occasion de découvrir les ateliers d’artistes.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Pôle d’arts La Fourmilière 4 Rue de l’église

Mognéville 55800 Meuse Grand Est associationlafourmiliere@gmail.com

