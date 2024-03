Week-end Langoustines 44490 Le croisic Le croisic, samedi 15 juin 2024.

Week-end Langoustines Un menu dédié à la langoustine, produit phare de la presqu’île du Croisic, vous est proposé chez les restaurateurs de l’Association des Professionnels de la Restauration Croisicaise (A.P.R.C) pend… 15 et 16 juin 44490 Le croisic Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T09:00:00+02:00 – 2024-06-15T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T09:00:00+02:00 – 2024-06-16T19:00:00+02:00

Un menu dédié à la langoustine, produit phare de la presqu’île du Croisic, vous est proposé chez les restaurateurs de l’Association des Professionnels de la Restauration Croisicaise (A.P.R.C) pendant tout le weekend avec l’apéritif d’offert.

Liste des restaurants participants : Le Ty Mad, O Jardin Secret, L’Estacade et Le Bistrot de l’Océan.

44490 Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/week-end-langoustines-le-croisic.html »}]

FAMILLE JEUNESSE