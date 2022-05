Week-end Land Art

Week-end Land Art, 3 juin 2022, . Week-end Land Art

2022-06-03 – 2022-06-05 Dans le cadre de l'exposition Land Art de la Galerie GAAMA, participez à un week-end Land Art les 3, 4 et 5 juin : ateliers land art (sur réservation) avec Marc Pouyet. Créations in situ de Benjamin LOUBEAU, Yannick BESLOT, exposition des œuvres d'Alex LABEJOF, dans le parc en bord de Gélise.

