WEEK-END Jeux Salle des fêtes, 18 septembre 2021, Éole-en-Beauce.

**Du jeu de comptoir au jeux de société …** ——————————————— Plus de 80 jeux de toutes sortes seront à votre disposition, les nouveautés, les classiques, pour tous les goûts et tous les âges de 7 ans à 97 ans. Des animateurs seront présents pour vous aider à découvrir les jeux et vous expliquer les règles si besoin Bonjour à tous. Une petite précision concernant notre rendez vous pour le week end jeux, on se trouve dans le 28 (l’Eure et Loir) à GERMIGNONVILLE c’est à 9 km de la sortie 12 (Allaine) sur la A10. 30mm d’Orleans – 30 mm de chartres Venez nombreux Voir moins

Entrée libre et gratuite, Pass sanitaire obligatoire

Du jeu de comptoir au jeux de société … de 7 ans à 97 ans. Venez jouer ou décrouvrir divers jeux dans une ambiance conviviale … on vous attends

Salle des fêtes Germignonville Éole-en-Beauce Germignonville Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00