Week-end jeux ! Pléguien Pléguien Pléguien Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléguien

Week-end jeux ! Pléguien, 22 janvier 2023, Pléguien Pléguien. Week-end jeux ! Le Bourg Salle de la Salamandre route de la Gare Pléguien Côtes-d’Armor Salle de la Salamandre Le Bourg

2023-01-22 – 2023-01-22

Salle de la Salamandre Le Bourg

Pléguien

Côtes-d’Armor Pléguien Le Comité d’animation « Pléguien, ça m’plaît bien » vous propose un week-end de jeux ouvert à tous, petits et grands. Samedi, soirée jeux à partir de 13/14 ans sur réservation par téléphone : escape game, malle mystère, loup-garou (participation de quelques euros par personne). Dimanche après-midi : jeux de société en famille ou solo de 7 à 77 ans en accès libre et gratuit. Jeux fournis. Petite restauration le samedi soir. Salon de thé le dimanche. Samedi 21 janvier à partir de 18h, dimanche 22 à partir de 14h. +33 2 96 70 04 01 Salle de la Salamandre Le Bourg Pléguien

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléguien Autres Lieu Pléguien route de la Gare Adresse Pléguien Côtes-d'Armor Salle de la Salamandre Le Bourg Ville Pléguien Pléguien lieuville Salle de la Salamandre Le Bourg Pléguien Departement Côtes-d'Armor

Pléguien route de la Gare Pléguien Pléguien Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleguien-pleguien/

Week-end jeux ! Pléguien 2023-01-22 was last modified: by Week-end jeux ! Pléguien Pléguien route de la Gare 22 janvier 2023 Côtes-d’Armor Le Bourg Salle de la Salamandre route de la Gare Pléguien Côtes-d'Armor Pléguien Pléguien, Côtes d'Armor

Pléguien Pléguien Côtes-d'Armor