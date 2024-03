WEEK-END JEUX ET JEUX DE BISTROT Fribourg, samedi 23 mars 2024.

L’interassociation de Fribourg vous prépare une soirée jeux le 23 avec repas pâté lorrain (payant et sur réservation avant le 16 mars) et un après-midi de jeux avec une petite restauration sur place (entrée payante) !

Renseignements et réservation au 06 32 76 05 71Tout public

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 23:59:00

280 rue du Stade salle polyvalente

Fribourg 57810 Moselle Grand Est

