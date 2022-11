WEEK-END JEUX DE ROLES Montjavoult, 28 octobre 2022, Montjavoult.

WEEK-END JEUX DE ROLES

11 Rue de la Mairie Montjavoult Oise

2022-10-28 – 2022-10-29

Montjavoult

Oise

1 1 Au programme des Deux soirées .

Le vendredi sera dédié aux Univers plus « sérieux » et donc pour un public averti /The witcher et érule.

Le Samedi sera consacré aux Univers plus familiaux /

Freak’s squeeles et Donjon de Naheulbeuk

Pour tout complément d’information, contacter EDDIE notre maître de jeux : eddie.jdrmontjavoult@gmail.com

joue.montjavoult@gmail.com +33 7 87 44 99 49 https://montjavoultjoue.com/

montjavoult joue

Montjavoult

