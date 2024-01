Week-end jeux À la Salle des fêtes d’Agos-vidalos Agos-Vidalos, samedi 17 février 2024.

Le Foyer Rural d’Agos-Vidalos organise son premier week-end jeux le samedi 17 février de 10h à minuit et le dimanche 18 février de 10h à 18h.

Au programme, un accès libre et gratuit aux jeux de société de tous âges et de tous niveaux, des ateliers initiations et découvertes pour les plus petits. Il y aura aussi un concours de belote le samedi à 20h30 et un concours de pétanque le dimanche à 14h. Ce sera un moment convivial, de partage et d’échange entre plusieurs générations. Venez nous rencontrer le 17 et 18 février à la salle des fêtes d’Agos-Vidalos. De nombreux lots à gagner ! Restauration et buvette sur place ! A très vite ! »

Programme :

Samedi 17 février

10h à 00h jeux de société et animations (gratuit)

20h30 Concours de belote (10€ par équipe)

Dimanche 18 février :

10h à 18h jeux de société et animations (gratuit)

14 h Concours de pétanque doublette (10€ par équipe) .

