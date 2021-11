Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Week-end Jeunes pros : Le chrétien dans la société d’aujourd’hui ? Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Les weekends Jeunes Pro sont destinés aux jeunes travailleurs, ou en alternance, de 25 à 35 ans, qui désirent prendre quelques heures pour faire grandir leur vie intérieure à travers la méditation de la Parole de Dieu, le travail manuel, les services quotidiens et les échanges bienveillants. Ce week-end, il s’agira de s’interroger : quelle est ma place comme chrétien dans la société ? Faut-il que je m’y investisse ? que je m’en préserve ? Week-end animé par le frère François D. Du vendredi soir au dimanche 15h (possibilité d’arriver le samedi matin en cas de difficulté) N’hésitez pas à nous contacter ([[st.quentin@stjean.com](mailto:st.quentin@stjean.com)](mailto:st.quentin@stjean.com)) et à en parler autour de vous ! Inscriptions:

Pour venir : en train gare de Loches ou de Bléré la Croix en covoiturage “aire de covoiturage sublaines”, 30€ par personne, apporter draps ou duvet (+ drap housse et taie).

Formation, prière, détente et vie fraternelle pour les jeunes pros pendant un week-end Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire

2022-06-17T18:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T15:00:00

