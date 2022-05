Week-end jeu vidéo Villemurlin Villemurlin Catégories d’évènement: Loiret

Villemurlin

Week-end jeu vidéo Villemurlin, 12 novembre 2022, Villemurlin. Week-end jeu vidéo Villemurlin

2022-11-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-12 18:00:00 18:00:00

Villemurlin Loiret Villemurlin par le réseau des bibliothèques du Val de Sully

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Un moment pour devenir le boss sur des consoles mythiques et celles des nouvelles générations. Découvrez les différentes composantes qui font du jeu vidéo un art à part entière. Des jeux à forte valeur artistique seront présentés sur différentes bornes ainsi qu’une exposition sur l’art du jeu vidéo. +33 6 83 93 47 09 par le réseau des bibliothèques du Val de Sully

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Un moment pour devenir le boss sur des consoles mythiques et celles des nouvelles générations. Découvrez les différentes composantes qui font du jeu vidéo un art à part entière. Des jeux à forte valeur artistique seront présentés sur différentes bornes ainsi qu’une exposition sur l’art du jeu vidéo. PIXABAY

Villemurlin

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Villemurlin Autres Lieu Villemurlin Adresse Ville Villemurlin lieuville Villemurlin Departement Loiret

Villemurlin Villemurlin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemurlin/

Week-end jeu vidéo Villemurlin 2022-11-12 was last modified: by Week-end jeu vidéo Villemurlin Villemurlin 12 novembre 2022 Loiret Villemurlin

Villemurlin Loiret