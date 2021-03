Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Week-end jardinage Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Maison Saint-Jean vous propose cette année une série de week-ends jardinage !

Un week-end pour retrouver la terre, la retourner, y semer ce qui est bon, et cela dans le jardin et dans son coeur ! Au programme : conférence, travaux pratiques, messe, temps de prière, lectio et soirée jeux. Arrivée possible dès le vendredi soir 19h30 et départ le dimanche à partir de 15h30.

Week-end sous la direction de Sylvie Vivier Prix : 20€ Inscription : [[silvivivier@gmail.com](mailto:silvivivier@gmail.com)](mailto:silvivivier@gmail.com) ou 0772418334

20€, venir avec ses draps, prévoir une tenue et chaussures de jardinage adaptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T19:30:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T15:30:00

