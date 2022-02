Week-end Interval’ Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Venez participer à ce week-end musical ! En résonnance au projet Interval’en studio, tronqué par le confinement de 2020, l’école de musique revient investir le Centre Culturel pour continuer à fêter comme il se doit les 10 ans de l’école de musique. De nombreuses surprises avec ces deux concerts ! Tout public – Entrée gratuite – programme en libre programmation

