Un week-end interculturel du vendredi 6 mai au soir, jusqu’au dimanche 8 mai après-midi aura lieu à l’association Maison des Bateleurs-Solidarités Jeunesses (4 avenue de Onda, Montendre). Au programme de ce week-end, qui est destiné aux jeunes du territoire (accessible aussi à des mineurs) : des ateliers participatifs de réflexion ; une sensibilisation à l’interculturalité, à la mobilité et au volontariat ; partage des valeurs écocitoyennes de l’association ; expérimentation d’une action collective concrète.

Pour le temps d’un week-end, vient participer à des ateliers interculturels autour de la mobilité !! Maison des Bateleurs-Solidarités Jeunesses MONTENDRE Montendre Charente-Maritime

