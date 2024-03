WEEK-END INAUGURAL POUR LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève, samedi 20 avril 2024.

Après un an et demi de travaux, célébrons ensemble la restauration du clocher de la cathédrale Saint-Fulcran. Un week-end de fête pour les lodévoises et lodévois qui découvriront en avant-première le travail d’orfèvre des artisans du chantier. L’inauguration se déroulera le samedi 20 avril de 11h à 18h autour de la cathédrale.

AU PROGRAMME

Le samedi 20 et le dimanche 21 avril sur le parvis de la mairie

– Visite guidée de la cité épiscopale à 14h, 15h et 16h

– Visite théâtralisée « Marie-Christine Chojnacka est dans de beaux draps » par Caroline Lejeune de 18h à 19h30 (rdc de la mairie).

– Animation « Bâtisseurs du Moyen-Âge » de 15h30 à 17h30 en continu (rdc de la mairie).

– Démonstration de taille de pierre de 14h à 17h30 en continu (parvis de la cathédrale).

– Création d’un vitrail collectif de 14h à 17h30 en continu.

– Espace ludique de la Compagnie des Jeux de 14h à 17h30 en continu.

– Studio photo souvenir de 14h à 17h30 en continu (rdc de la mairie).

UNIQUEMENT LE SAMEDI 20 AVRIL :

– Espace lecture de la médiathèque de 14h à 17h30 en continu.

– Chasse aux œufs de 14h30 à 16h30 en continu (parvis de la mairie).

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 21 AVRIL à la cathédrale Saint-Fulcran :

– Visite de la crypte de 14h à 17h

– Concert à 17h par l’école de musique, la chorale « Chantons ensemble », le Chœur et l’orchestre des Lutévains, le Chœur la Voix .

7 Place de l’Hôtel de Ville

Lodève 34700 Hérault Occitanie tourisme@lodevoisetlarzac.fr

