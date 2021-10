Week-end inaugural / MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 2 octobre 2021, Orléans.

**WEEK-END INAUGURAL / MOBE** * **Samedi 02 et Dimanche 03 octobre 2021** Deux jours pour fêter le Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement ! Dans le cadre de la Fête de la Science, l’équipe du MOBE et ses partenaires proposent au public de (re)découvrir le nouveau Muséum : ateliers, interventions, spectacles, concert, jeux… De quoi montrer une facette vivante, festive et interactive de l’établissement orléanais. De l’inattendu, de l’original, du décomplexé. A tous les étages du MOBE, du plateau (au rez-de-chaussée) au 4Tiers en passant par les espaces d’expositions, de nombreuses surprises sont prévues les 2 et 3 octobre : un plateau des sciences pour découvrir « la science en train de se faire » et les coulisses du Muséum, une ludothèque pour se divertir avec des jeux de société et autres objets insolites, une visite intimiste du parcours avec les membres du Conseil scientifique pour poser toutes les questions qui vous titillent… Visites humoristiques, déambulations théâtrales, concert, création d’œuvres en live… Des artistes seront présents tout le week-end pour rendre la fête encore plus inoubliable. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Le MOBE réunit autour de lui des partenaires naturalistes et acteurs de l’éducation à l’environnement autour du thème 2021 « L’émotion de la découverte ». Ils partageront leurs démarches et savoirs avec les visiteurs afin de leur permettre de mieux comprendre la science en train de se faire. **Evénement gratuit – Buvette et foodtruck sur le parvis du MOBE** **Samedi 2 octobre** * **Ateliers scientifiques** 10h-18h * **« Retranscriptions en live ! »** 10h-18h : suivez deux jeunes artistes invitées à transcrire graphiquement les événements. (Et le dimanche de 14h à 17h) * **Plateau Radio Campus** au 4Tiers 15h-17h * **« Acta Fabula » 10h-18h :** déambulations des comédiens de la compagnie en extérieur et en intérieur. (Et le dimanche de 14h à 17h) * **Concert Toukan Toukan 21h :** duo électro-pop pour se plonger dans une jungle luxuriante **Dimanche 3 octobre** * **« A la découverte du parcours ! »** 10h-13h : les membres du conseil scientifique qui a accompagné la rénovation du muséum vous en diront plus sur leurs vitrines préférées. * **Gunter et Gunter 11h-17h** : visites humoristiques avec les comédiens de la compagnie Fabrika Pulsion * **Ateliers scientifiques pour petits et grands** 14h-17h * **Jeux pour petits et grands** 14h-18h * **« Sciences en direct »** dès 17h30 : Centre Science vous propose un duplex avec Fred de l’Esprit Sorcier et en présence de la marraine nationale de la Fête de la Science, Chloé Nabédian Week-end gratuit / Entrée libre Sans réservation Tout le programme ici : [https://fr.calameo.com/read/00011393807e35f3a8bb4](https://fr.calameo.com/read/00011393807e35f3a8bb4)

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret



