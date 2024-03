WEEK-END INAUGURAL FESTIVAL DES ABBAYES 20ÈME ÉDITION Office du Tourisme Senones, vendredi 19 juillet 2024.

WEEK-END INAUGURAL FESTIVAL DES ABBAYES 20ÈME ÉDITION Office du Tourisme Senones Vosges

Vendredi

Pour ouvrir le festival et ses vingt années d’existence, divers amis nous feront l’honneur d’être présents ! Et tout

commencera avec de grands fidèles, Stradivaria, La Petite Symphonie qui fêteront la musique dans la joie, durant

tout un week-end…une musique pleine de joie et de vie, et tout particulièrement celle de Mozart et de ses amis !

Orchestre baroque ou ensemble de chambre, duo et octuor à vent, c’est entre Versailles, Vienne, Prague ou Paris

qu’une quarantaine de musiciens nous ferons revivre ces moments de plaisir dans les cours d’Europe…celle des

principauté germaniques, comme celle des Salm.

Quant à Daniel Cuiller il nous fera l’honneur de passer le témoin à son fils Guillaume qui dirigera désormais l’ensemble

non sans avoir offert un petit bijou musical, au côté d’une exceptionelle claveciniste, Jocelyne, son épouse…

Programmation du Festival à l’Office de tourisme de Senones à partir de mai.Tout public

25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 17:00:00

fin : 2024-07-21 20:00:00

Office du Tourisme 18 Place Dom Calmet

Senones 88210 Vosges Grand Est senones@vosges-portes-alsace.fr

