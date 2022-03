Week-end Inaugural exposition “Athlètes d’Olympie, Athlètes d’aujourd’hui” Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

### Démonstrations de sports antiques Admirez les athlètes du pentathlon grec ainsi que des disciplines oubliées telles que la course en arme ou le pugilat… À 11h30 et 15h45. ### Ateliers d’initiation En continu de 10h à 11h15 (sauf le samedi), de 14h à 15h30 et de 16h à 18h • Tir d’hier et d’aujourd’hui : tir à l’arc et pistolet laser • Lancers antiques : javelot, disque et saut en longueur • Sports de combat À partir de 7 ans. ### Visites commentées de l’exposition « Jeux d’Olympie, jeux d’aujourd’hui » À 10h30 (sauf le samedi); 14h; 16h30 ### En pratique : **Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril.** Samedi 16 avril : de 11h30 à 18h Dimanche 17 et lundi 18 avril : de 10h à 18h Accès libre et gratuit. ### Athlètes d’Olympie, Athlètes d’aujourd’hui ### EXPOSITION – du 16 avril au 30 décembre Une immersion dans l’univers des athlètes olympiques antiques. Entrez dans le gymnase et la palestre (lieux de l’entraînement), observez et manipulez l’équipement des athlètes. Une fois dans le stade, assistez aux épreuves olympiques et découvrez les liens entre les disciplines antiques et modernes. Des objets archéologiques mettront en lumière les différentes pratiques sportives de l’Antiquité.

Entrée libre

Un week-end pour s’initier aux sports antiques et découvrir les Jeux Olympiques de l’antiquité. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

