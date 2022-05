Week-end inaugural de Via Roma – Peintres et photographes de la Neue Pinakothek de Munich, 11 juin 2022, .

Week-end inaugural de Via Roma – Peintres et photographes de la Neue Pinakothek de Munich

2022-06-11 – 2022-06-12

Avec l’exposition Via Roma (11 juin – 2 octobre 2022), le plus grand musée de Bavière nous fait découvrir ses peintres et photographes venus au XIXe siècle à Rome se réenchanter dans la lumière de la Ville Éternelle.



// Au programme //

● visites guidées de l’exposition : samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et le dimanche à 16h30.

● concert : Kennst Du das Land ? (Connais-tu le Pays?) : samedi à 16h30

Telle une promenade lyrique à travers l’exposition, ce concert proposé par les élèves de la classe de chant lyrique du conservatoire Darius Milhaud, Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aix-en-Provence, est pensé comme un reflet musical des œuvres de l’exposition Via Roma.

Direction musicale : Marieke Schellenberger.

● atelier permanent pour les enfants Le paysage : dimanche de 14h à 17h.

Pour marquer l’ouverture de l’exposition événement, le musée vous a concocté un week-end spécial.

Avec l’exposition Via Roma (11 juin – 2 octobre 2022), le plus grand musée de Bavière nous fait découvrir ses peintres et photographes venus au XIXe siècle à Rome se réenchanter dans la lumière de la Ville Éternelle.



// Au programme //

● visites guidées de l’exposition : samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et le dimanche à 16h30.

● concert : Kennst Du das Land ? (Connais-tu le Pays?) : samedi à 16h30

Telle une promenade lyrique à travers l’exposition, ce concert proposé par les élèves de la classe de chant lyrique du conservatoire Darius Milhaud, Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aix-en-Provence, est pensé comme un reflet musical des œuvres de l’exposition Via Roma.

Direction musicale : Marieke Schellenberger.

● atelier permanent pour les enfants Le paysage : dimanche de 14h à 17h.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par