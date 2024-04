Week-end inaugural de l’orgue Wenner de la Cathédrale Place Royale Lescar, samedi 20 avril 2024.

Un week-end pour découvrir l’orgue de la Cathédrale récemment restauré.

Samedi 20 avril

• 18h, échanges autour de l’instrument et ses particularités avec Stéphane Pesce

(facteur d’orgue) et Thierry Semenoux (technicien conseil).

• 20h, inauguration officielle.

• 20h30, concert d’orgue par Thomas Ospital organiste titulaire du

grand-orgue de l’église Saint-Eustache de Paris, il interprète Bach, Mendelssohn, Liszt, Franck, etc.

À 20h30, Cathédrale

Dimanche 21 avril

• 14h-16h30, démonstrations, visites guidées et exposition 0 0 EUR.

Place Royale Cathédrale de Lescar

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

