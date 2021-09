Week-end Impérial Châteauroux Châteauroux, 1 octobre 2021, ChâteaurouxChâteauroux.

Week-end Impérial 2021-10-01 – 2021-10-03

Châteauroux Indre Châteauroux Indre

2 rue Descente des Cordeliers Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux Colloque “Sainte-Hélène, 1821-2021” samedi 2 octobre de 9h30 à 13h à l’Auditorium de la Cité du Numérique à Châteauroux (sur réservation uniquement).

Visite du bivouac (plus de 170 reconstitueurs vous feront revivre la vie dans les armées de l’Empire) samedi 2 octobre de 10h à 19h et dimanche 3 octobre de 10h à 18h dans les prairies de Belle-Isle à Châteauroux (près du hall des expositions).

Défilé dans le centre-ville de Châteauroux avec la participation des vingt musiciens du 1er régiment à pied de la garde impériale de Waterloo de 10h30 à 12h30.

Marché gourmand samedi 2 et dimanche 3 octobre de 11h à 16h au coeur du bivouac.

Visite du bivouac de l’empereur, défilé en centre-ville, hommes à pied et à cheval, manoeuvres militaires… Les 2 et 3 octobre, vous plongerez au coeur de l’Histoire. Ce week-end sera le point d’orgue des événements organisés à Châteauroux pour le bicentenaire de la mort de Napoléon.

delegation.berryvaldeloire@orange.fr +33 6 86 17 46 22 http://www.souvenirnapoleonien.org/

Le Souvenir Napoléonien

dernière mise à jour : 2021-09-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme