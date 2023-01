Week-end Ice Swimming Plouha, 11 février 2023, Plouha .

Week-end Ice Swimming

Plage de Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

2023-02-11 09:00:00 – 2023-02-12 16:30:00

Plouha

Côtes-d’Armor

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous invite à un week-end festif qui célèbre la nage hivernale dans tous ses états et en maillot de bain ! Un village mer, froid et bien-être vous accueillera et si vous êtes + ou – givré : une compétition de nage hivernale en mer ou une initiation sera l’occasion de découvrir cette discipline scandinave. Cette compétition est organisée par la Fédération Française de Natation en collaboration avec l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. Ouverte à tous sur présentation d’un certificat médical (à télécharger sur le site à l’inscription) pour les 50, 100 et 200 m et sur présentation d’un électrocardiogramme pour le 500m et l’épreuve reine : le 1000m. Et l’Office de Tourisme vous invite à son « Ice Plouf » le dimanche à 12h, un grand bain où tout le monde est le bienvenu ! Au village vous trouverez de bons petits produits locaux, des séances de naturopathie et d’acupuncture, sans oublier les saunas pour vous réchauffer et bien d’autres surprises à venir. Village rythmé par les animations, ateliers et conférence. Restauration possible sur place. Renseignements au 07 84 50 43 13 ou 02 96 70 12 47.

SAMEDI 11 FEVRIER

10h Ouverture du village par la marraine Marion Joffle

10h15-12h15 Initiation à la nage hivernale (25€)

11h15-12h Démonstration esquimautage

14h-17h Jeux et animations sur la plage *

16h-17h (horaire estimatif) Conférence de Marion Joffle

17h30 Fermeture du village

DIMANCHE 12 FEVRIER

07h30-09h30 Consultations médicales + contrôle des inscriptions

10h Ouverture du village

10h Briefing de la compétition

. 10h15 départ du 500 et 1000m Compétition

. 11h15 départ du 100 et 200m

. 11h45 départ du 50m et relais 4x50m

12h00 Ice Plouf pour tout le monde !!! (bain populaire)

12h30 Remise des médailles

14h à 17h Jeux et animations sur la plage *

17h Fermeture du village

* Jeu de piste créatif avec Diduañ et le Homard Flottant, projection film Djúpið (the deep) de Baltasar Kormákur.

Et en attente de confirmation des animations avec les chiens de sauvetage du Goëlo, des ateliers marche et

respiration, …)

contact@falaisesdarmor.com http://www.falaisesdarmor.com/

Plouha

dernière mise à jour : 2023-01-12 par