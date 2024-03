Week-end Histoire Mémoire Reconstitution Alsace Lembach, samedi 22 juin 2024.

H.M.R.A fait une halte à Lembach. Un bivouac sera installé et des uniformes, armes, matériels divers et véhicules d’époque vous seront présentés.

L’association de reconstitution HMRA (Histoire Mémoire Reconstitution Alsace) exposera son matériel américain de la 2ème guerre mondiale sur le parking de l’ouvrage du Four à Chaux. Vous y trouverez des véhicules, armes, bivouacs et autres vestiges historiques. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Rue du Four à Chaux

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est lignemaginot.lembach@orange.fr

