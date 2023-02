Week-end Henri IV Chartres Eure-et-Loir Tourisme Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir De nombreuses animations ainsi qu’une visite guidée autour d’Henri de Navarre, seul roi de France à avoir été couronné à Chartres, seront proposés. Pour cette occasion, vous pouvez également réservez votre séjour de deux jours sur la billetterie de l’Office de Tourisme. C’est le 27 février 1594, que Henri IV fut sacré en la cathédrale de Chartres. A cette occasion, les restaurants de la ville proposent « La Poule en Pot » à leurs menus. C’Chartres Tourisme vous propose à cette occasion un week-end gourmand ! info@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/ Domaine public

