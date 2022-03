Week-end Hayao MIYAZAKI Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Week-end Hayao MIYAZAKI Aubusson Aubusson, 25 mars 2022, AubussonAubusson. Week-end Hayao MIYAZAKI Rue des Arts Aubusson Aubusson

2022-03-25 – 2022-03-27

Aubusson Creuse Rue des Arts Creuse Aubusson Vendredi 25 mars, 14h45 suivez en direct la tombée de métier de la première tapisserie de Hayao Miyazaki.

Samedi 26 mars, Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor, 10h-12h – 14h-18h

15h-16h – Atelier origami par Tetsuya Gotani (artiste japonais) à partir de 7 ans sur réservation

16h-17h – Atelier initiation langue japonais par Maïko Gotani à partir de 10 ans sur réservation

18h Conférence sur le cinéma de Hayao Miyazaki par Hervé Joubert-Laurencin, professeur des Universités, amphithéâtre Michel Tourlière, gratuit.

Dimanche 27 mars, 14h30 et 16h – Présentation de la tapisserie “Ashitaka soulage sa blessure démoniaque” par Alice Bernadac, conservatrice de la cité. Amphithéâtre Michel Tourlière

18h Projection du film “Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, cinéma Le Colbert, 50 grande rue. A l’occasion de la tombée de métier de la première tapisserie d’hayao MIYAZAKI, la cité de la tapisserie vous propose un week-end consacré au dessinateur, réalisateur et producteur de films d’animation japonais. Vendredi 25 mars, 14h45 suivez en direct la tombée de métier de la première tapisserie de Hayao Miyazaki.

Samedi 26 mars, Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor, 10h-12h – 14h-18h

15h-16h – Atelier origami par Tetsuya Gotani (artiste japonais) à partir de 7 ans sur réservation

16h-17h – Atelier initiation langue japonais par Maïko Gotani à partir de 10 ans sur réservation

18h Conférence sur le cinéma de Hayao Miyazaki par Hervé Joubert-Laurencin, professeur des Universités, amphithéâtre Michel Tourlière, gratuit.

Dimanche 27 mars, 14h30 et 16h – Présentation de la tapisserie “Ashitaka soulage sa blessure démoniaque” par Alice Bernadac, conservatrice de la cité. Amphithéâtre Michel Tourlière

18h Projection du film “Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, cinéma Le Colbert, 50 grande rue. Rue des Arts Aubusson Aubusson

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Aubusson Aubusson Adresse Rue des Arts Ville AubussonAubusson lieuville Rue des Arts Aubusson Aubusson Departement Creuse

Aubusson Aubusson AubussonAubusson Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubussonaubusson/

Week-end Hayao MIYAZAKI Aubusson Aubusson 2022-03-25 was last modified: by Week-end Hayao MIYAZAKI Aubusson Aubusson Aubusson Aubusson 25 mars 2022 Aubusson Creuse

AubussonAubusson Creuse