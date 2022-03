Week-end Hayao Miyazaki à la Cité internationale de la tapisserie Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson

A l'occasion du dévoilement de la première tapisserie de la tenture "L'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson" (à suivre en direct sur la chaine YouTube de la Cité), la Cité internationale de la tapisserie organise un week-end événement !

– Vendredi 25 mars : à 14h45, suivez en direct sur la chaine Youtube de la Cité la tombée de métier de la première tapisserie de la tenture “L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson”

– Samedi 26 mars : Centre de ressources, 10h-12h et 14h-18h, retrouvez une sélection d’ouvrages sur le Japon et le studio Ghibli, à 15h atelier origami à partir de 7 ans (gratuit, sur réservation), à 16h initiation à la langue japonaise à partir de 10 ans (gratuit, sur réservation), à 18h conférence sur le cinéma de Hayao Miyazaki dans l’amphithéâtre Michel Tourlière (gratuit).

– Dimanche 27 mars : à 14h30 et 26h, présentation de la tapisserie “Ashitaka soulage sa blessure démoniaque” par Alice Bernadac, conservatrice de la Cité, dans l’amphithéâtre Michel Tourlière. A 18h, projection du film “Le voyage de Chihiro au Cinéma Le Colbert à 18h Cité internationale de la tapisserie Aubusson Aubusson

