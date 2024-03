Week-end Hamac Yoga et Bien-être Gaillan-en-Médoc, samedi 30 mars 2024.

Week-end Hamac Yoga et Bien-être Gaillan-en-Médoc Gironde

Un week-end de Pâques à la carte !

C’est l’occasion parfaite pour vous offrir un week-end découverte du Hamac Yoga, du massage Bien-être énergétique et un bain de nature océanique.

Possibilité d’accueil, de repas et d’hébergement dès le vendredi 29 mars.

Et bien sûr possibilité de prolonger votre séjour avec nos options d’hébergements, notre table d’hôtes et nos activités.

Détail complet sur le site internet 80 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

22 Rue de Campet

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine les.arts.sensoriels.corporels@gmail.com

