Casteljaloux Lot-et-Garonne Le cinéma l’Odyssé vous propose un week-end halloween avec au programme:

-Concours de déguisement (avec une place de cinéma à gagner)

-Tombola tout le week-end avec de nombreux lots de nos partenaires à gagner (Bains de Casteljaloux, boutique Plurielles et Intérieur 11, Privacy Escape, restaurant La Vielle Auberge, Lulu bio…)

-Samedi: Les films d’horreur “La proie d’une ombre” à 18h suivit de “Candyman” à 20h30. Un buffet quiz sur les 2 films à la sortie

