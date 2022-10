Week-end Halloween à Ménestreau La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Week-end Halloween à Ménestreau La Ferté-Saint-Aubin, 30 octobre 2022, La Ferté-Saint-Aubin. Week-end Halloween à Ménestreau

35 Place du 11 Novembre La Ferté-Saint-Aubin Loiret

2022-10-30 – 2022-10-31 La Ferté-Saint-Aubin

Loiret La commune de Ménestreau-en-Villette et les Représentant de Parents d’Élèves organisent un week-end Halloween les 30 et 31 octobre 2022.

Dimanche 30 octobre :

– Atelier de sculpture de citrouilles (de 14h30 à 16h30) devant la mairie

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Lundi 31 octobre :

– RDV à 18h à l’étang de la base de loisirs pour la remise de lanternes Halloween

– Parcours éclairé avec les citrouilles sculptées. Bonbons et jus de fruits à l’arrivée pour les enfants. Pour l’occasion les enfants sont invités à venir déguisés!

Les inscriptions sont à faire avant le 23 octobre 2022.

Pour l’occasion les enfants sont invités à venir déguisés! +33 6 63 73 88 92 Ménestreau-en-Villette

La Ferté-Saint-Aubin

