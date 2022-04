Week-end Gratuit Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Week-end Gratuit Samadet, 6 août 2022, Samadet. Week-end Gratuit Musée départemental de la faïence 2378 route d’Hagetmau Samadet

2022-08-06 14:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Musée départemental de la faïence 2378 route d’Hagetmau

Samadet Landes EUR Le 1er weekend de chaque mois, l’entrée du musée de la faïence et des arts de la table est offerte à tous nos visiteurs. Le 1er weekend de chaque mois, l’entrée du musée de la faïence et des arts de la table est offerte à tous nos visiteurs. +33 5 58 79 13 00 Le 1er weekend de chaque mois, l’entrée du musée de la faïence et des arts de la table est offerte à tous nos visiteurs. F. Belotti

Musée départemental de la faïence 2378 route d’Hagetmau Samadet

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Samadet Adresse Musée départemental de la faïence 2378 route d'Hagetmau Ville Samadet lieuville Musée départemental de la faïence 2378 route d'Hagetmau Samadet Departement Landes

Samadet Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet/

Week-end Gratuit Samadet 2022-08-06 was last modified: by Week-end Gratuit Samadet Samadet 6 août 2022 Landes Samadet

Samadet Landes