du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Château-musée de Gien

Le château-musée de Gien, ainsi que le musée de la Résistance et de la déportation de Lorris, le château de Chamerolles et celui de Sully-sur-Loire, seront tous gratuits durant le weekend du 2 et 3 avril pour tous les Loirétains.

* de naissance ou de domiciliation, sur présentation d’un justificatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

