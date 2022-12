Week-end gourmand des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau Catégories d’évènement: Beychac-et-Caillau

Week-end gourmand des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur
17 décembre 2022
1 Route de Pasquina RN 89 sortie 5
Beychac-et-Caillau
Gironde

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Planète Bordeaux propose un avant-goût des fêtes samedi 17 et dimanche 18 décembre prochain. Au programme, un marché de Noël de producteurs et d'artisans locaux, des ateliers œnologiques, des démonstrations culinaires, des créations de cocktails de Noël, des animations pour les enfants. Entrée libre et gratuite de 10 h à 19 h.
+33 5 57 97 19 20

