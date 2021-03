Lugny Lugny Lugny, Saône-et-Loire Week-end gourmand de Noël Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Week-end gourmand de Noël, 11 décembre 2021-11 décembre 2021, Lugny. Week-end gourmand de Noël 2021-12-11 – 2021-12-12 Cave de Lugny 995 rue des Charmes

Lugny Saône-et-Loire Dégustation et vente de produits de fête Dégustation et vente de produits de fête

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse Cave de Lugny 995 rue des Charmes Ville Lugny