Week-end gourmand au Château de Salles Feugarolles, 21 août 2021-21 août 2021, Feugarolles. Week-end gourmand au Château de Salles 2021-08-21 – 2021-08-22

Feugarolles Lot-et-Garonne Feugarolles Henry de Bazt, producteur de vin de Buzet au Château de Salles, vous propose de découvrir son domaine durant un week-end gourmand !

Repas sur réservation. +33 6 83 42 69 93 Henry de Bazt, producteur de vin de Buzet au Château de Salles, vous propose de découvrir son domaine durant un week-end gourmand !

Détails Catégories d’évènement: Feugarolles, Lot-et-Garonne Autres Lieu Feugarolles Adresse Ville Feugarolles lieuville 44.1922#0.3659