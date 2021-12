Week end gourmand AOC Les samedi 18 et dimanche 19 décembre prochains Planète Bordeaux, 18 décembre 2021, Beychac-et-Caillau.

[http://www.planete-bordeaux.fr](http://www.planete-bordeaux.fr)manche 19 décembre prochains, rendez-vous à Planète Bordeaux pour un avant-goût des fêtes avec un marché de Noël aux couleurs locales, des dégustations animées par nos vignerons, des animations gratuites, de la restauration et pleins d’idées de cadeaux ! Pour ces fêtes de fin d’année, nous vous invitons à découvrir nos vignerons, nos producteurs, nos artisans pour privilégier les pépites de notre belle région: des découvertes locales, gourmandes et engagées ! Un week-end gourmand organisé et imaginé par les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur qui séduira locaux et visiteurs ! Ce rendez-vous festif aura lieu dans l’espace oenotouristique de Planète Bordeaux à Beychac-et-Caillau qui regroupe plus de 5 000 vignerons passionnés. Les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont ainsi réuni vignerons et producteurs pour un marché de Noël aux saveurs 100% locales. Outre les AOC, les gourmets y trouveront épicerie fine, chocolats foie gras, huitres, saumon fumé et bien d’autres. Artistes et artisans du coin seront également présents pour proposer leurs créations : peintures, bijoux, mode et accessoires variés. Au programme de ces deux jours, de nombreux ateliers à thème allant des dégustations culinaires accords mets et vins jusqu’aux sessions Yoga and Wine en passant par des ateliers œnologiques, des dégustations animées par nos vignerons et la création de chocolats gourmands. Parmi les activités dédiées aux enfants, un concours de dessin, des ateliers maquillage et décorations de Noël mais également des quizz pour toute la famille et des jeux géants. L’entrée est libre et gratuite, de 10h à 19h. Week-end gourmand avec les AOC Bordeaux & Bordeaux Samedi 18 & dimanche 19 décembre 2021, de 10h à 19h Planète Bordeaux – RN 89 sortie 5 – Beychac-et-Caillau www.planete-bordeaux.fr

Pour ces fêtes de fin d’année, nous vous invitons à découvrir nos vignerons, nos producteurs, nos artisans pour privilégier les pépites de notre belle région

Planète Bordeaux 1 route de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau Gironde



2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00