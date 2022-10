WEEK-END GONFLÉ Saint-Molf, 29 octobre 2022, Saint-Molf. WEEK-END GONFLÉ

Loire-Atlantique Parc de structures gonflables, tatouages éphémères, pêche à la ligne et petite restauration sur place.

Pour les enfants de 1 à 12 ans, sous la responsabilité d’un adulte. amicale.saintmolf@gmail.com Salle des sports Thierry Guihard Rue de la Roche Blanche Saint-Molf

