Le Plessis-Belleville Oise Le Plessis-Belleville 2 2 Rendez-vous au Plessis-Belleville le week-end du samedi 3 et dimanche 4 juillet dans le parc de la mairie pour l’installation de structures gonflables !

Restauration sur place. Tarif : 2€ la journée.

Bracelets pour l'accès aux structures gonflables en vente à la mairie le 26 juin jour de la fête de la musique.

