WEEK-END GONFLÉ À LA MADELEINE Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

WEEK-END GONFLÉ À LA MADELEINE Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard Loire-Atlantique

2023-02-25

2023-02-25 – 2023-02-25 Saint-Lyphard

Loire-Atlantique Week-end gonflé à La Madeleine Organisé par l’association ASM Basket

Espace de jeux et structures gonflables Pour tous, de 0 à 99 ans ! Maquillage, pêche à la ligne.

Accès aux jeux sous la responsabilité des parents gregory.denaire@orange.fr +33 6 76 99 61 21 Saint-Lyphard

