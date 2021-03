WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN, 15 mai 2021-15 mai 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN 2021-05-15 – 2021-05-16

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Les sports nautiques de notre station sont à l’honneur avec une programmation sur deux journées riches et variées.

Le Week-end Glisse revient !

Cette septième édition, comme les précédentes, déclinera les sports de glisse sous toutes leurs formes dans l’ambiance familiale qui a fait son succès.

Au programme : initiations et ateliers (gratuits pour la plupart), jeux concours et rencontres avec toutes sortes de passionnés et d’associations locales de char à voile, planche à voile, catamaran, surf, kite-surf, kite-buggy, canoë-kayak, cerfs-volants, etc…

Rendez-vous pour un week-end riche en sensations.

Attention : selon la météo du jour, le programme peut être soumis à des modifications.

ot@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32

Les sports nautiques de notre station sont à l’honneur avec une programmation sur deux journées riches et variées.

Le Week-end Glisse revient !

Cette septième édition, comme les précédentes, déclinera les sports de glisse sous toutes leurs formes dans l’ambiance familiale qui a fait son succès.

Au programme : initiations et ateliers (gratuits pour la plupart), jeux concours et rencontres avec toutes sortes de passionnés et d’associations locales de char à voile, planche à voile, catamaran, surf, kite-surf, kite-buggy, canoë-kayak, cerfs-volants, etc…

Rendez-vous pour un week-end riche en sensations.

Attention : selon la météo du jour, le programme peut être soumis à des modifications.