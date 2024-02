WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins, samedi 25 mai 2024.

WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Cette nouvelle édition, déclinera les sports de glisse sous toutes leurs formes dans l’ambiance familiale qui a fait son succès.

Au programme démonstrations, initiations et ateliers (gratuits pour la plupart et sur inscription), jeux concours, rencontres …

Combinaisons et chaussons non fournis.

Restauration sur place.

Programme prochainement en ligne.

Ouverture du village à 10h.

Billetterie bientôt en ligne et dans nos bureaux d’accueil

Nombreuses activités réservables

SUR PLACE le jour J

Plage de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire centrenautique@saint-brevin.fr

